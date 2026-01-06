村上宗隆 最新情報

今オフには、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手をはじめとして、複数の日本人選手がメジャー挑戦を行なっている。しかし、事前に予想されていた契約金を下回る契約が続いており、それには大きなギャップがあったと米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

村上は以前からMLB球団に注目され、ニューヨーク・メッツで編成本部長を務めるデビッド・スターンズ氏が、来日して村上を視察したこともあった。

2022年には141試合で56本塁打を記録するなど、目立つ活躍をしたことで期待値が高まり、8年総額1億8000万ドル（約281億円）の契約を結ぶとの予測も出たほどだ。

しかし、実際にオフシーズンに入ると、なかなか交渉は進まず、最終的に契約が結ばれたのは期限ぎりぎりとなっている。

それもシカゴ・ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億4000万円）というものであり、比較的短期の契約となった。

こうした傾向は村上だけでなく、今井達也投手（ヒューストン・アストロズ）などにも表れており、例年とは異なる状況となっている。

それを踏まえ、同メディアは3つの要因が、予想を下回る契約金になったと指摘した。

一つ目は「それぞれの選手に弱点があり、どこまで対応できるのか不明であることから、各球団が本格的な争奪戦に踏み込むことをためらった。

十分な需要がなければ、長期契約と高額年俸を両立させた契約を勝ち取るのは難しい」と見ている。

二つ目は「そもそも市場が冷え込んでいた。

リーグ全体で、支出に対する明確な消極姿勢が見られる」とした。

そして、三つ目は「契約年数を数年短くすることで、衰えが深刻になった選手に高額年俸を払い続けるリスクを減らせる。

一方で、選手側にとっても、この形を選ぶことで生涯年収を最大化できる可能性がある。

今井や村上がMLBで高いレベルで戦えることを証明できれば、5〜6年契約を最初に結んでいた場合よりも、最終的にはより多くの金額を手にすることになる」と伝えている。

あえて短期契約を選びつつ、将来を見据えたオプトアウト条項を含めることが、最近の流れとなっているようだ。

