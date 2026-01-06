「本当に理解できない」ドジャース、後払い契約の批判をカーショーが一蹴…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、後払い契約の総額はついに10億ドル（約1570億円）を突破した。豊富な資金力を駆使して圧倒的な戦力を揃える姿勢には他球団から批判の声もあるが、クレイトン・カーショー氏が反論した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が報じている。

ドジャースの資金の使い方について反発する声に対してカーショー氏は「サラリーキャップ導入などを求めるオーナー側の主張が本当に理解できない。球団を持ちたがる億万長者は、いくらでもいる。今すぐ100人くらい名前を挙げられるはずだ。短期的には思ったほど儲からないかもしれないが、球団の価値は時間とともに上がり続ける。実際、ドジャースの価値は3倍になった。オーナーが資金投入を渋る理由が分からない」と主張した。

長年ドジャースでプレーしたカーショー氏だからこそ、その言葉には重みがある。彼がデビューした2008年以降、ドジャースが年俸総額でリーグ中位以下に落ちたのは2010〜12年のわずかな期間だけで、その時期は成績も低迷し、2010年は地区4位、2011年は3位に終わった。

絶えないドジャースに対する批判についてステビンス氏は「MLBオーナーは全員が個人資産家であり、球団にさらなる資金を投入する能力はある。ただ投入したくないだけだ。彼らは組織の実質的な管理者であることよりも、球団オーナーという肩書きに重きを置いているのだ」と言及した。

