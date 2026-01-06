ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の初回ライブ配信が12月29日に行われた。

大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。番組では、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督の話題が出た。

DJケチャップ氏は、11月にとあるパーティーでロバーツ監督と会う機会があった。

ロバーツ監督は「日本人選手は素晴らしい」と答え、ムーキー・ベッツ内野手とのやり取りを明かす。ベッツが「日本人選手の『フォア・ザ・チーム』の魂は素晴らしい」と話していたと、ロバーツ監督はケチャップ氏に話していた。

これを受けて福島氏は「だからWBCでも勝てるんですよ」と、大会最多となる3度制覇したWBCでの侍ジャパンの強さを強調する。さらにケチャップ氏は「アメリカからしたら脅威ですよね。チームの結束を見せられているし、そういうメンタルでしょ」と述べた。

今季は村上宗隆、今井達也、岡本和真のMLB挑戦が決まった。視聴者からは、MLB挑戦1年目は西海岸と東海岸のどちらが成績を残しやすいか、という質問があった。これに対し、福島氏とDJケチャップ氏は、投手と野手での違いについて触れながら、適応しやすいチームを挙げている。

