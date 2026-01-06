大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を獲得するのではと囁かれている。ここまでは具体的な動きはないが、それでも噂は消えずにくすぶり続けているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

スクーバルは2024年～2025年にかけ、2年連続でサイヤング賞を受賞している球界トップクラスの先発左腕。仮に獲得となれば、大谷らを擁する先発ローテーションがさらに強力になることはほぼ確実だ。

同メディアは「ドジャースはこの冬にスクーバルを獲得することはできないかもしれないが、彼がデトロイトに留まるのであれば、今夏のトレード期限までにトレードを成立させる可能性はまだ残っている。ESPNのジェシー・ロジャース記者は、ドジャースが7月に彼をレンタル移籍で獲得すると予想している」と言及。

続けて、「ワールドシリーズ（WS）3連覇がいかに稀なことかという点や、2027年から新たな経済環境が始まる可能性など、いくつかの理由を踏まえると、ドジャースは次のタイトル獲得に向けて、持てるものすべてを賭けてくるはずだ。タイガースが優勝争いから脱落した場合、スクーバルにとってロサンゼルスは移籍先としてあまりにも理にかなっている。ただし、今後数週間以内に彼がトレードされないことが前提だ」というロジャース記者の見解を伝えている。

