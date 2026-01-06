第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、今年3月に開催される。すでに一部メンバーが発表され、大谷翔平（ドジャース）など、前回大会を経験した選手が名を連ねている。一方、石井大智（阪神）らが新たに選出されており、大きく陣容が変わる可能性もあり得る。ここでは、選出外となりそうな前回大会のメンバーを紹介したい。［1/6ページ］

佐々木朗希

[caption id="attachment_244437" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの佐々木朗希（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／92kg

・生年月日：2001年11月3日（24歳）

・経歴：大船渡高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（ロッテ）

・2025年成績：10試合登板（36回1/3）、1勝１敗2ホールド、28奪三振、防御率4.46

2025年はポストシーズンで圧巻の投球を見せるも、5月に右肩インピンジメント症候群を発症した佐々木朗希。コンディション面に不安を抱えており、WBCへの出場は見送りとなった。

大船渡高で“令和の怪物”と称された佐々木。ドラフト会議では4球団が競合し、抽選の末に千葉ロッテマリーンズへ入団。プロ入り後も順調な成長曲線を描き、高卒3年目の2022年には完全試合を達成した。

2024年は規定投球回未満ながら、18試合登板で10勝5敗、防御率2.35をマーク。同年オフにポスティングシステムを申請し、ロサンゼルス・ドジャースに移籍した。

メジャー初年度は、5月3日のアトランタ・ブレーブス戦で初勝利を記録。しかし、同月に右肩の不調を訴え、負傷者リスト入りを強いられた。

その後、シーズン終盤にリリーフとして戦線復帰。10試合登板（8先発）で1勝1敗2ホールド、防御率4.46という成績でレギュラーシーズンを終えた。

一方、ポストシーズンでは9試合に救援登板。防御率0.84と圧巻の活躍を見せ、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

2026年は再び先発ローテーションへの定着を目指すため、レギュラーシーズンを優先する形となりそうだ。

大城卓三

[caption id="attachment_244439" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの大城卓三（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1993年2月11日（32歳）

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - NTT西日本

・ドラフト：2017年ドラフト3位（巨人）

・2025年成績：56試合出場、打率.187（99打数17安打）、3本塁打、10打点

前回大会では第3捕手ながら3試合に出場し、世界一メンバーの一員となった大城卓三。だが、2024年以降は不調に陥ってレギュラーをはく奪されるなど、厳しい立場に置かれている。

2017年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団すると、プロ3年目の2020年に正捕手へ定着。

2022年には打率.266、13本塁打、43打点の好成績をおさめ、翌2023年に行われた第5回WBCの日本代表に選出された。

同年のレギュラーシーズンでは打率.281、16本塁打、55打点をマークし、自身2度目のベストナインを獲得。強打の捕手としての地位を確固たるものとした。

しかし、2024年は打撃不振に苦しみ、96試合の出場で打率.254、3本塁打、27打点の数字。2025年は甲斐拓也のFA加入や岸田行倫の台頭もあり、56試合出場、打率.187、3本塁打、10打点とさらに成績を落とした。

直近2年間は不本意なシーズンを過ごしており、今大会のWBC招集は見送られることとなりそうだ。

宇田川優希

[caption id="attachment_244438" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの宇田川優希（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／92kg

・生年月日：1998年11月10日（27歳）

・経歴：八潮南高 - 仙台大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト3位（オリックス）

・2025年成績：一軍登板なし

前回大会ではブルペン陣の一角を担い、2試合に登板した宇田川優希。しかし、2025年3月に右肘の手術を行い、長期離脱中となっている。

仙台大から2020年育成選手ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団した宇田川。プロ2年目の2022年7月に支配下契約を勝ち取ると、シーズン後半から一軍に定着した。

同年は19試合に登板し、2勝1敗3ホールド、防御率0.81とブレイクを遂げた。

翌2023年に開催された第5回WBCでは、日本代表に選出。同大会では2試合を無失点に抑え、世界一に貢献した。

同年のレギュラーシーズンでも46試合に登板し、4勝20ホールド、防御率1.77の好成績をマーク。

ところが、2024年は度重なる故障で13試合の登板にとどまると、翌2025年も状態が上がらず、3月上旬に右肘側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を実施。一軍、二軍ともに登板がなく、オフには育成契約となった。

現在は2026年シーズン中の実戦復帰を目指し、着実に歩を進めている。

ラーズ・ヌートバー

[caption id="attachment_244441" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンのラーズ・ヌートバー（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／93kg

・生年月日：1997年9月8日（28歳）

・2025年成績：135試合出場、打率.234（509打数119安打）、13本塁打、48打点、4盗塁

前回大会では日系メジャーリーガーとして初めて侍ジャパンに招集され、リードオフマンを担ったラーズ・ヌートバー。しかし、今年10月に両足かかとの手術を受けた影響で、今大会の出場は絶望的となっている。

アメリカ人の父と日本人の母を持つヌートバーは、2018年のMLBドラフト8巡目（全体243位）でセントルイス・カージナルスに入団。2021年にメジャーデビューを果たすと、翌2022年には14本塁打を放った。

その後、2023年に行われた第5回WBCの日本代表に選出。全試合に「1番・中堅」で出場するなど、攻守に渡りチームに貢献し、世界一メンバーの一員となった。

同年のレギュラーシーズンでは自身初の規定打席に到達し、打率.261、14本塁打、46打点、11盗塁、出塁率.367を記録した。

2025年は135試合出場で打率.234、13本塁打、48打点、出塁率.325の数字。4年連続でとなる2桁本塁打をクリアした。

だが、同年10月に両足かかとの手術を実施。2大会連続の招集は厳しい状況となっている。

ダルビッシュ有

[caption id="attachment_244436" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンのダルビッシュ有（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：196cm／100kg

・生年月日：1986年8月16日（39歳）

・経歴：東北高

・ドラフト：2004年ドラフト1巡目（日本ハム）

・2025年成績：15試合登板（72回）、5勝５敗、68奪三振、防御率5.38

前回大会ではチーム最年長として、精神的支柱を担ったダルビッシュ有。しかし、2025年11月に右肘の手術を実施し、2026年はシーズン全休となる。

2004年ドラフト1巡目で北海道日本ハムファイターズに入団すると、高卒3年目の2007年に沢村賞を戴冠。その後も圧倒的な結果を残した。

2011年オフにポスティングシステムを行使し、テキサス・レンジャーズに入団。MLBの舞台に活躍の場を移した。

移籍初年度から16勝を記録すると、翌2012年には最多奪三振（277個）を獲得。短縮60試合制となった2020年には8勝を挙げ、最多勝に輝いた。

メジャーでも着実に実績を積み上げ、2023年の第5回WBCでは14年ぶりの日本代表入り。同大会では3試合に登板し、世界一に貢献した。

だが、2025年は右肘の炎症によって開幕から出遅れたダルビッシュ。夏場に復帰したが、15試合の登板で5勝5敗、防御率5.38に終わった。

さらに、同年オフには2度目のトミー・ジョン手術を受け、2026年中の復帰は絶望的な状況となっている。

山田哲人

[caption id="attachment_244440" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの山田哲人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／81kg

・生年月日：1992年7月16日（33歳）

・経歴：履正社高

・ドラフト：2010年ドラフト1位（ヤクルト）

・2025年成績：108試合出場、打率.231（338打数78安打）、12本塁打、37打点、3盗塁

2015年のプレミア12から侍ジャパンの常連となり、国際大会で無類の強さを示してきた山田哲人。だが、近年はパフォーマンスを落としており、世代交代が進むことになりそうだ。

履正社高から2010年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。高卒4年目の2014年に二塁のレギュラーを掴んだ。

翌2015年には打率.329、38本塁打、100打点、34盗塁と圧巻の数字を残し、本塁打王、盗塁王。最優秀選手など数多くのタイトルを手にした。

同年に加えて2016年、2018年にもトリプルスリーを達成。侍ジャパンにおいても日本人選手では唯一となる主要国際大会すべてで本塁打を記録し、前回のWBCでも二塁のレギュラー格を担った。

だが、2023年以降は成績が右肩下がりとなり、2025年は108試合の出場で打率.231、12本塁打、37打点、3盗塁の数字。12年連続となる2桁本塁打こそクリアしたが、物足りなさが残った。

第6回WBCでは、牧秀悟（DeNA）らが正二塁手を務めることになるだろう。

【了】