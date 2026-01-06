大阪府の南部・南河内(みなみかわち)地域に位置する大阪狭山市(おおさかさやまし)は、大阪市中心部への良好なアクセスと、自然豊かで穏やかな雰囲気が魅力のまち。「狭山池まつり」など、年間を通してさまざまなイベントが行われているのも特徴です。

今回は、大阪狭山市で開催される「新春こどもまつり2026 in 市立公民館」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

世代問わず楽しめる! 「新春こどもまつり2026 in 市立公民館」について

新春こどもまつり2026 in 市立公民館

・開催日時：令和8年1月11日(日)午前10時～午後3時30分

・開催場所：大阪狭山市公民館

・アクセス：【公共交通機関】南海高野線「なんば駅」より急行で25分「金剛駅」下車、市循環バスにて「福祉センター前」下車・北へ徒歩1分、または南海バスにて「狭山西小学校前」下車・徒歩1分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大阪狭山市公民館で開催される「新春こどもまつり」は、公民館全体を舞台に、子どもたちが「楽しく遊びながら学べる」体験をぎゅっと詰め込んだ一日を過ごせるイベント。子どもはもちろんのこと大人も楽しめます。

部屋ごとに、ものづくりやお茶、ドラムなどを体験でき、お正月らしくかるた大会も行われます。児童室では絵本の読み聞かせもあり、小さな子どもも喜ぶこと間違いなし!

プラネタリウムでは、大阪府内現役最古の投影機で特別投影も実施され、那須香大阪天文台長の中島さんによる「銀河鉄道 Part31 復活2200系オリオン行き」というタイトルの投映を楽しむことができます。

ステージでは、ダンスや楽器の演奏、演劇などさまざまなパフォーマンスが行われます。

玄関前広場や玄関フロアでは、定番のフランクフルトからインド・ネパールのストリートフードまで、たくさんのジャンルの模擬店が出店。お祭りに華を添えてくれるグルメを存分に堪能することもできます。

大人がつくったもので遊ぶのではなく、端材や段ボールなどを使って子どもたち自身で遊びをつくるプレーパークも! 絵を描いたりお城をつくったりと、個性あふれる遊び方ができます。

自治体からのメッセージ

新春こどもまつりは、公民館全体を舞台に、子どもたちが「楽しく遊びながら学べる」体験をぎゅっと詰め込んだ一日です。

大阪狭山市が大切にしているのは、子どもも大人も気軽に集まり、地域とのつながりを感じられる場づくり。このイベントを通して、公民館やこのまちのあたたかさにふれていただきたいと考えています。

大阪狭山市のふるさと納税返礼品について

「新春こどもまつり」で行われる絵本の読み聞かせを自宅でも! 絵本作家が手がけた直筆サイン入り絵本を紹介します。

ちいさなおうじハリーとしろいもくば

・提供事業者：creative studio frais couleur

・仕様：28ページ、21×21×0.7cm

・寄附金額：6,000円

大阪狭山市在住の絵本作家Katyが手がけた、子どもから大人まで楽しめる1冊です。日々の積み重ね(努力)の大事さと、失敗(挫折)しても悪いことばかりじゃないという思いがこもった物語で、英語対訳とオリジナルポストカード付きです。

イザベラとモンティーニ すてきなたび

・提供事業者：creative studio frais couleur

・仕様：28ページ、21×21×0.7cm

・寄附金額：6,000円

絵本作家Katyが手がけた、オリジナルポストカード付きの絵本です。“みんな、独りじゃない! 世界は広く楽しく、そして優しい人々がたくさん! ”という、世界のすばらしさと命の大切さを伝えたいという願いがこもった物語を楽しめます。英語対訳付き。

今回は大阪府大阪狭山市のイベント「新春こどもまつり2026 in 市立公民館」と、返礼品を紹介しました。子どもたちが遊びや体験を通じて、さまざまなことを学べるイベントです。小さな子どもも絵本の読み聞かせなどで楽しめ、一年の始めに思い出に残る時間を過ごすことができそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者