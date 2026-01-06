アフリカネイションズカップ2025・ラウンド16の2試合が現地時間5日に開催された。

リヴァプール所属のモハメド・サラーやマンチェスター・シティ所属のオマル・マルムーシュらを擁するエジプト代表はグループBを2勝1分の首位で通過し、ラウンド16ではベナン代表と対戦。83分に追い付かれ90分間で試合を終えることができなかったものの、延長戦では地力を見せる。97分に左からのアーリークロスにヤセル・イブラヒムが頭で合わせて勝ち越しに成功すると、120＋4分にはカウンターからサラーがダメ押し弾。3－1で勝利しベスト8進出を決めた。

グループCを3戦全勝で首位通過した“スーパーイーグルス”ことナイジェリア代表は、モザンビーク代表とのラウンド16でも強力攻撃陣が躍動する。20分に見事な崩しからアデモラ・ルックマンが先制点を決めると、その5分後にはルックマンのお膳立てからヴィクター・オシムヘンが追加点。後半にもオシムヘンとアコル・アダムスがネットを揺らし、4－0で快勝した。

3日の試合で勝利したセナガル代表、マリ代表、4日の試合で勝利したモロッコ代表とカメルーン代表に続き、エジプトとナイジェリアの準々決勝進出が確定。ベスト8の残り2枠をかけた2試合は現地時間6日に開催され、アルジェリア代表とコンゴ民主共和国代表、コートジボワール代表とブルキナファソ代表が対戦する。ラウンド16の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。

ラウンド16・試合結果

▼3日開催

セネガル代表 3－1 スーダン代表

マリ代表 1－1（PK：3－2） チュニジア代表

▼4日開催

モロッコ代表 1－0 タンザニア代表

南アフリカ代表 1－2 カメルーン代表

▼5日開催

エジプト代表 3－1 ベナン代表

ナイジェリア代表 4－0 モザンビーク代表

▼6日開催

アルジェリア代表 vs コンゴ民主共和国代表

コートジボワール代表 vs ブルキナファソ代表

準々決勝・対戦カード

カメルーン代表 vs モロッコ代表

マリ代表 vs セネガル代表

アルジェリア代表orコンゴ民主共和国代表 vs ナイジェリア代表

エジプト代表 vs コートジボワール代表orブルキナファソ代表