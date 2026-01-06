今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズは2日（日本時間3日）、埼玉西武ライオンズからポスティング公示された27歳の今井達也投手と、3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約を結んだ。同選手の獲得は始まりに過ぎず、今後は積極的にアジア市場へ参入すると米公式サイト『MLB.com』が報じている。

アストロズはワールドシリーズ優勝を2度経験し、8年連続ポストシーズン進出という記録も打ち立てた。

プレーオフに進む常連チームの一つだったが、昨季はア・リーグ西地区2位に終わり、長く続いた記録が途切れてしまう。

その反省も踏まえ、今オフにはこれまでとは違う一手を打った。

同メディアによると「今井と契約するまで、アストロズは日本人フリーエージェント（FA）市場には参入していなかった。

彼はNPBから獲得した初のFA選手となるが、これが最後になる可能性は低い」という。

その考えを裏付けるように、アストロズのオーナーを務めるジム・クレイン氏は「実際に彼らを訪問し、国内各地を案内してもらったことで、ようやく目が覚めたよ。

私はこれまで何度も日本を訪れているし、40年にわたって日本にオフィスも構えている。

市場のことは理解しているつもりだった。

ただ、これまで十分に力を入れられていなかったのも事実だ。

人の出入りはあったが、才能を正しく見極め、先手を打って動けていないと感じていた。

だからこそ今回、本腰を入れることにした」と語っている。

続けて、ロサンゼルス・ドジャースが道を切り拓いたという考えを示した上で「アジア市場を見れば、そこで育っている選手たちは、こちらにいる選手と同等、あるいはそれ以上のレベルにあることがよく分かる。

大谷翔平の活躍が見られるまでは、ある意味で未開拓だったが、今では多くの人が注目している。

我々も今後、その市場に特に注力していく」と断言している。

