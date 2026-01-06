マンチェスター・ユナイテッドは、クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督の招へいを目指しているようだ。イギリスメディア『インディペンデント』が報じている。

マンチェスター・Uは5日、ルベン・アモリム監督の解任を発表。昨シーズン途中に就任した同指揮官は、今季ここまでリーグ戦20試合を消化し、8勝7分け5敗で勝ち点「31」の6位。4日に行われたリーズ戦では1－1の引き分けと、ウルヴァーハンプトン戦に続き、2試合連続のドローに終わった。

アモリム体制が幕を閉じ、7日に予定されているバーンリー戦はU－18チームで監督を務めるダレン・フレッチャーが暫定的に指揮を執ることに。イギリス『BBC』は、「フレッチャー氏は暫定監督が任命されるまでトップチームを率いる予定。クラブは夏に正式な監督を指名する」と報道。今シーズンは暫定体制で乗り切り、2026－27シーズンを新監督とともにスタートを切るとの見解を示している。

そして『インディペンデント』は、「グラスナー監督が後任の最有力候補」と伝え、今シーズン限りでクリスタル・パレスとの契約が満了となる指揮官を迎え入れることを検討しているという。他にもドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督も後任候補に挙がっていることが報じられている。