大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2026年、キム・ヘソン内野手が加入2年目のシーズンに臨む。1年目の2025年シーズンは後半にかけて尻すぼみになってしまったが、今年は昨季の悔しさを晴らそうと闘志を燃やしているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

2025年のキムは5月にメジャー初昇格を果たすと、同月は打率.366、6月は打率.400と好成績を残した。だが、7月以降は不振や故障に苦しみ、ポストシーズンでは途中出場2試合にとどまった。

[sp_ad]

同メディアは「キムは自身のインスタグラムの投稿でメジャー1年目を振り返り、それが貴重な経験だったと語るとともに、ルーキーシーズンを土台にさらなる成長を目指すことへの期待を表明した」と言及。キムはこの投稿の中で、「2025年は色々な意味で満足のいく1年とは言えませんでしたが、その分とても貴重な経験にもなりました。これからもより良い選手、そしてより良い人間になれるよう努力を続けていきます」と綴っている。

続けて、「キムのルーキーシーズンで最も前向きな収穫は、長打力を示したことだった。161打数の中で二塁打6本、三塁打1本、3本塁打を記録した。決して驚くような数字ではないが、スカウティングレポートで大きな懸念点とされていた部分に対し、ひとまず良い第一歩を踏み出したと言える」と記している。

【関連記事】

【了】