ロッテの唐川侑己が5日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開した。

この日は昨季限りで現役引退し、今季から二軍投手コーチを務める美馬学コーチの引退記念Tシャツを着て練習。その理由について「今年から僕も最年長ということなので、去年まで最年長だった美馬さんの意志を継いでという感じです」と明かした。

美馬学が現役引退し、1学年上の石川歩、澤村拓一が退団。唐川と益田直也が今季投手陣ではチーム最年長になった。「特に何もないんですけど、ちゃんと隙のないような生活をして、変なところを見せないようにやっていきたいと思っています」と口にした。

隙のない生活について「やっぱり厳しい世界なので、自分のやるべきことを継続していくことでしか自分のレベルアップはないと思う。自分としっかり向き合って淡々とというか、怠けないでというか、自分を律して生活することが隙のない生活につながるのかなと。それが僕は必要だと思っているので、そういう姿を若い子に見せられたらなと思っています」と説明。

この日、17歳年下の高卒2年目を迎える坂井遼と練習を行った。「彼とかは1年目、初めてのオフなので、自分が何をしたらいいかわからない。僕もそうだったので、声をかけてこんな感じでというのを見せられたらなと思っています」と、後輩を誘ってこの日だけでなく、年末年始も一緒に練習した。今後は益田、坂井らとともに石垣島で自主トレを行う予定だ。