ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手など球界屈指の先発ローテーションを擁している中、さらなる補強に動く可能性がある。それは、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する案だ。米メディア『TWSN』のダニエル・アラメダ記者が言及した。

スクバルは2024年に続き、2025年は防御率2.21でア・リーグトップ、奪三振241、WHIP0.891の成績を残し、2年連続のサイ・ヤング賞受賞、MVP投票でも5位に入る圧巻のシーズンを送った。

29歳のスクーバルは2250万ドル（約35.3億円）の年俸調停年にあたり、まだ長期契約は結んでいない。さらに、2026年のオフシーズンにはフリーエージェント（FA）となるため、獲得した球団は短期でスクバルを手放す可能性がある。

しかし、ドジャースはすでに強固なローテーションを揃えているため、ワールドシリーズ3連覇を確実にするためなら、短期であってもスクバルの獲得に動くだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてアラメード氏は「彼のドジャース移籍が実現しない理由は存在するが、この提案が成立する可能性は大いにある」と言及した。

