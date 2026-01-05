オフシーズンを迎えたプロ野球では、多くの選手が契約更改を終えた。一流選手の場合は年俸額が大きくなるが、成績を残せなかったシーズンでは、大幅なダウン額を提示されるケースも少なくない。そこで今回は、年俸ダウンで契約更改した大物選手を紹介していきたい。

大島洋平

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／75kg

・生年月日：1985年11月9日（40歳）

・経歴：享栄高 - 駒沢大 - 日本生命

・ドラフト：2009年ドラフト5位（中日）

・2025年成績：59試合出場、打率.242（95打数23安打）、4打点、4盗塁

絶対的レギュラーから一転、代打での出場がメインとなっている大島洋平。2026年シーズンは、さらなる活躍が求められている。

享栄高、駒沢大、日本生命を経て、2009年ドラフト5位で中日ドラゴンズかに入団。巧みなバットコントロールを武器に、ルーキーイヤーから多くの出場機会を得た。

2012年には盗塁王（32個）獲得に加え、打率3割（.310）をクリア。その後もヒットメーカーとして活躍を続け、2019年から2年連続で最多安打のタイトルに輝いた。

不動のレギュラーとして結果を残し続け、2023年には通算2000安打の金字塔を打ち立てた。

しかし、2024年は代打起用がメインに。慣れない役割の影響があったのか、75試合出場で打率.198に終わるなど、苦しいシーズンとなった。

2025年は59試合出場、打率.242の数字。本領発揮とは言い難い成績となった。

今オフの契約更改では、減俸となった大島。2026年は持ち前の打撃技術を遺憾なく発揮し、出場機会を増やしたいところだ。

