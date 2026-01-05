マンチェスター・シティは、DF陣に負傷者が相次いでいることを受け、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの獲得に関心を示しているようだ。5日、イギリス『BBC』が報じている。

プレミアリーグ第20節が4日に行われ、マンチェスター・Cは本拠地『エティハド・スタジアム』でチェルシーと対戦。タイアニ・ラインデルスのゴールで先制したものの、試合終盤に追いつかれ、1－1の引き分けで試合を終えている。

この試合では、クロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオールとポルトガル代表DFルベン・ディアスが負傷。試合後、ジョゼップ・グアルディオラ監督は、両選手の状態について「明日にならないとわからないが、状態は良くないようだ」と語り、首位アーセナルを追うマンチェスター・Cにとって、主力選手の離脱は大きな痛手となる。

さらに、現在はイングランド代表DFジョン・ストーンズが離脱しており、左サイドバック（SB）を務めるアルジェリア代表DFラヤン・アイト・ヌーリはアフリカネイションズカップに参戦し、DFラインの層は薄くなっている状況だ。

こうした背景もあり、マンチェスター・Cはグエイの獲得に関心を示している模様。『BBC』によると、グヴァルディオールとR・ディアスの負傷の状況が明らかになってから、最終的な決断を下し、状況次第では今冬の移籍市場で獲得を目指すという。

今シーズン限りでクリスタル・パレスとの契約が満了となるグエイについては、来夏フリートランスファーで獲得できることから、これまでリヴァプールやバイエルン、レアル・マドリードなどが関心を寄せていると伝えられている。

【動画】マンC対チェルシーの一戦は痛み分け



