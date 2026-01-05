ウェストハムは5日、ラツィオからアルゼンチン代表FWバレンティン・カステジャーノスを完全移籍で獲得したことを発表。2030年6月30日までの4年半契約を締結し、1年間の契約延長オプションも付帯する。なお、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、移籍金は2520万ポンド（約53億円）になるという。

現在27歳のカステジャーノスは、チリのウニベルシダ・デ・チレでキャリアをスタート。アメリカやスペインなどでプレーした後、2023年7月にラツィオに完全移籍を果たした。同クラブで過ごした2年半で公式戦98試合出場22ゴール16アシストの成績を収めている。

カステジャーノスは加入に際し、クラブの公式サイトを通じて「とても大きな挑戦となり本当にうれしい。チームに貢献し、できる限りの力になりたいと思う。自分の中にあるエネルギー、闘志を注ぎ込み、すべての試合でタフにプレーするように努力したい」と述べ、力強い意気込みを示した。

現在プレミアリーグで18位と降格圏に沈むウェストハムは、今冬の移籍市場で、すでにジル・ヴィセンテからブラジル人FWパブロ・フェリペを獲得しており、カステジャーノスは冬の補強第2号となった。