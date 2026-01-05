乃木坂46賀喜遥香「末広がりだし、縁起のいい数字の年！」2026年（令和8年）で“楽しみな日”とは？

“4組の副担任”乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月1日（木・祝）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「年女に相応しい大活躍の1年だった遥香先生の2025年。そして、2026年は令和8年！ 今年も“8”に愛された遥香先生の1年になる予感がしています！ また、この『乃木坂LOCKS!』は5年目を迎えようとしていますね。今年も遥香先生についていきます！」

◆「思い出をたくさんつくる1年に」

賀喜：ありがとうございます！ 今年は令和8年。末広がりだし、8を横に向けたら「∞（無限大）」になるし、縁起のいい数字の年ですよ！ しかも私は、令和8年8月8日にお誕生日を迎えるから、その日を楽しみに生きているところもあります（笑）。

「乃木坂LOCKS!」も5年目ということで、あっという間すぎてビックリする！ 長い期間、4組の副担任として務めさせていただいている実感はあるんですけど「そうか、もう5年目になるのか」って。小学校でいったら5年生ですもんね、それもうれしい！

これからも皆さんに愛していただける場所というか、この4組という場所を提供できたらいいなって思いますし、本当に皆さんに支えていただいてこその私たちなので、今年も皆さんと一緒に歩んでいける思い出をたくさんつくる1年にできたらいいなと思います。

