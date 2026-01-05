セレッソ大阪は5日、2026年シーズンを戦うトップチーム体制と背番号を発表した。

C大阪は、2025年シーズンを10位でフィニッシュ。2026年はアーサー・パパス監督のもと、2月から明治安田J1百年構想リーグに臨む。今オフには無所属が続いていたGK中村航輔が加入したほか、横浜FCからFW櫻川ソロモン、水戸ホーリーホックからDF鷹啄トラビス、FC今治からMF横山夢樹がそれぞれ完全移籍で加入。また、柏レイソルから期限付き移籍でDF田中隼人も加入し、SC相模原からMF大迫塁、いわきFCからはMF石渡ネルソンがそれぞれ復帰した。

移籍加入した選手の背番号はFW櫻川が「9」に決定し、GK中村が「23」、DF田中が「3」、DF鷹啄が「97」、MF横山が「14」を背負う。復帰組のMF大迫は「34」、MF石渡は「18」にそれぞれ決まった。5日に期限付き移籍の延長が決まったばかりのMF本間至恩は、引き続き「19」を着ける。

背番号一覧は以下の通り。

1 福井光輝

2 中村拓海

3 田中隼人

4 井上黎生人

5 喜田陽

6 登里享平

7 上門知樹

8 香川真司

9 櫻川ソロモン

10 田中駿汰

11 チアゴ・アンドラーデ

13 中島元彦

14 横山夢樹

16 奥田勇斗

17 阪田澪哉

18 石渡ネルソン

19 本間至恩

21 キム・ジンヒョン

23 中村航輔

26 久保瑛史

27 ディオン・クールズ

29 古山兼悟

34 大迫塁

35 吉野恭平

39 金本毅騎

44 畠中槙之輔

46 イシボウ拳

48 柴山昌也

55 ヴィトール・ブエノ

66 大畑歩夢

77 ルーカス・フェルナンデス

97 鷹啄トラビス