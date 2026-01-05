情報をキャッチすることは大切ですが、それと同時に「どの情報が自分にとって必要なのか」「逆に無用な情報はどれなのか」を見分ける力も欠かせません。情報が多すぎる今の時代だからこそ、取捨選択が金運を左右すると言ってもよいでしょう。

◆公式webサイトやアプリでお得をチェックする

今やスマホを持っていない人の方が少ない時代です。クーポンがもらえるアプリをいくつも登録している人も多いのではないでしょうか。飲食店や日用品の買い物などで割引が受けられるため、とても便利ですよね。

ただし、ここで1つ意識してほしいのが「公式情報のチェック」です。

各種クーポンサイトやまとめアプリで割引を見つけたときには、必ずその商品の公式webサイトや公式アプリも確認してみてください。実は、公式の方が割引率が高かったり、条件がよかったりするケースは少なくありません。

お得な情報を見つけたら、「公式も確認する」。このひと手間を習慣にするだけで、無駄な出費を防ぐことができます。

◆情報は絞ってキャッチする

できれば、利用する全ての商品やサービスで得をしたいと思うものですが、全てを追いかけるのは現実的ではありません。

まずは、自分がよく利用するお店やサービスに絞って情報を集めることが大切です。

よく行くスーパーや飲食店、愛用しているブランドなどの公式webサイトやアプリを定期的にチェックし、どのような割引やサービスがあるのかを把握しておきましょう。

公式webサイトにメンバー登録をしておけば、セール情報や限定クーポンがメールで届くこともあります。よく利用するお店であれば、登録しておいて損はありません。

また、口コミサイトやファンが集まるコミュニティーから情報を得るのも一つの方法です。

◆わずかな差額がお金持ち・貧乏体質の差をつくる

割引情報の差は、実はごくわずかなことがほとんどです。特にファストフードや日常的な買い物では、10円、20円程度の違いしかないケースも多いでしょう。

「それくらい大したことない」と感じるかもしれませんが、お得になると分かっているにもかかわらず、何も調べずに割高なものを買い続けてしまう状態こそ、貧乏体質の入り口です。

反対に、お金持ち体質の人は、この小さな差を見逃しません。

情報に敏感であることは、節約のためだけではなく、お金との向き合い方そのものを変えてくれます。

貧乏体質から抜け出したい、あるいは近づきたくないと感じているなら、まずは「情報を見る目」を少しだけ鍛えてみましょう。その積み重ねが、金運体質への第一歩になるのです。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

