都内の“動物園・水族園”に謎が出現…4園を巡りながら楽しめる「謎解きイベント」を紹介

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。1月3日（土）の放送は、1月8日（木）から開催される“リアル謎解きイベント”を紹介しました。佐原：今回は、都立動物園・水族園の4園をめぐるリアル謎解きイベントをピックアップします。佐原：1月8日（木）からスタートする「冬の周遊キャンペーン 都立動物園・水族園 謎めぐり」は、上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園を巡り、謎解きに挑戦するイベントです。参加条件は“各園への入園”とスマートフォン。それだけでどなたでも参加することができます。スマートフォンからイベント特設サイトにアクセスして、園内に掲出されているスタートキーを入力すれば、謎解きがスタート！ 各園には謎が5つあり、1つ解くごとにスタンプを獲得。その数に応じて素敵なプレゼントに応募することができます。そして、4園の謎をすべてクリアすると“最後の謎”が出現……ぜひイベントに参加して、スタンプコンプリートを目指しましょう！なお、イベント特設サイトでは、遊び方やストーリーを見ることができるほか、練習問題の謎を解くこともできますので、そちらもご確認ください。また、イベントと同時期にInstagramハッシュタグキャンペーンも開催します。4園に来園した際、撮影した写真をInstagram上で指定のハッシュタグを付けて投稿してください。4園を運営する東京動物園協会が選定し、その投稿はイベント特設サイトで紹介されます。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness