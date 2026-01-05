「最近、自分のための時間ってあったかな？」「忙しくて、趣味なんて後回し……」

そんなふうに感じている方もいるのではないでしょうか。

実は、「ちょっと手間がかかるけれど、心がじんわり満たされる趣味」を持っている人には、不思議とお金の流れもよくなる傾向があります。

お金に愛される人は、流行や見栄ではなく、自分の内側が喜ぶ時間を大切にしているのです。

今回は、そんな「お金に愛される人の趣味」について、日常に取り入れやすい実例とともにご紹介します。

◆「手間はかかるけれど、心が豊かになる」趣味の力

例えば、動物のお世話やガーデニング。一見、地味で手がかかる趣味ですが、土をいじり草花の成長を見守ったり、動物の世話をしたりする日々には、癒やしとともに「与える喜び」があります。

犬の散歩1つとっても、毎日のルーティンの中に「自然と触れ合う」「気分転換になる」「地域の人とあいさつを交わせる」といった、たくさんの「心の栄養」が含まれています。

植物も、すぐに結果は出ません。でも、水やりや日当たりの調整といった細かな気遣いの積み重ねが、やがて花を咲かせ、実りをもたらします。

こうした「手間暇をかける習慣」は、感謝や忍耐、継続する力を自然と育んでくれます。これは、お金を上手に扱うためにとても大切な姿勢です。

◆「コツコツ型」の趣味が引き寄せる、学ぶ喜びと満足感

お金に愛される人に共通して見られるのが、語学や楽器演奏といった「コツコツ積み上げ型」の趣味です。

英単語を1つずつ覚えたり、ピアノの指使いを何度も繰り返したり。こうした地道な学びは、努力する楽しさと「できるようになる喜び」を育ててくれます。

最初はまったく分からなかったことが、少しずつ身に付いていく過程は、自信や自己肯定感のアップにつながります。

何かを習得するには、時間と集中力が必要ですが、そのプロセスに意味を見出せる人は、お金に対しても「すぐに結果を求め過ぎない」「長期的に見て行動できる」ようになります。つまり、急がず焦らず、必要なタイミングで使う・貯める・増やせるのです。

◆お金に愛される人は、「見栄」より「満足感」を大切にする

最近は、SNSで見かけた趣味や流行にすぐ手を出してしまいがちなことも多いかもしれませんが、本当に大切なのは、「自分の心が満たされるかどうか」です。

お金に愛される人は、「人からどう見られるか」よりも、「自分がどう感じるか」を重視します。

例えば、旅行のために英会話を学んでみる、退職後に以前習っていたヨガを再開してみるなど、暮らしの延長線上にある「自分のペースでできる趣味」を続けることで、生活そのものに深みが出てきます。その結果、心が整い、ムダ遣いが減り、自分の価値観に合ったお金の使い方ができるようになるでしょう。

◆趣味は「心の貯金」、やがてお金も呼び込む

お金に愛される人は、特別なことをしているわけではありません。日々の中で、「少し手間がかかるけど、心が豊かになること」を大切にしていると言えます。

動物を可愛がる、植物を育てる、コツコツ何かを習得する。こうした時間が、自分の感性を育て、人とのつながりやお金の流れまでも変えていきます。

趣味は、ただの「気晴らし」ではなく、心の土台を育ててくれるもの。その積み重ねが、気付けばお金とのよい関係を築く礎になっていくでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）