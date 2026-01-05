大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手獲得の有力候補だと見られている。しかし、岡本和真内野手の移籍先がトロント・ブルージェイズに決まったことで、状況が変わるかもしれない。米メディア『ニュース・ウィーク』のザック・プレスネル記者が言及した。

タッカーは、総額3億ドル（約471億円）超の大型契約を手にすると見られており、その財力と本気度を兼ね備えた球団は限られている。現時点で有力視されているのはドジャースの他、ニューヨーク・ヤンキースとトロント・ブルージェイズの3球団だ。

ブルージェイズは岡本を獲得したことで内野手の緊急性が大きく低下した。その分、外野の一流打者であるタッカーを加えることができれば、理想的なオフシーズンの補強になるという見方が強まっている。

一方で、ヤンキースもタッカー獲得に動く可能性はあるが、現状ではコディ・ベリンジャー外野手との再契約に重きを置いていると見られている。

ドジャースはテオスカー・ヘルナンデスの守備難やマイケル・コンフォート外野手の不振もあり、外野手の補強は必須だ。もしタッカーを獲得できれば大谷翔平選手らと強力な打線を形成できるだろう。

注目の集まるタッカーの動向についてプレスネル氏は「ブルージェイズは内野手を必要としているわけではないため、アレックス・ブレグマン内野手らの獲得には動かないだろう。タッカーは高額になるだろうが、ブルージェイズにはその資金があり、それを費やす必要がある」と言及した。

