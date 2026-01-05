Aile The Shota、2ndアルバム『REAL POP 2』アートワーク一公開

Aile The Shotaが、2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースする『REAL POP 2』のアートワークを一斉公開した。
1st Album『REAL POP』のコンセプトを受け継ぎ、Aile The Shotaにインプットされた感情や情報が音楽として咲き、世界と接続していくイメージを落とし込んだアートワークとなっており、今作をもって次のフェーズへ進んだことを感じさせる内容となっている。アートワークを手掛けるのは、2025年春より春夏秋冬のシングル作品を共に制作してきたクリエイティブエージェンシー／ビジュアルプロダクションの”maxilla”が担当。
さらに、『REAL POP 2』を引っ提げて3月より開催される全国11都市を回るツアーのキービジュアル・ロゴも発表され、Aile The Shota fanclub及び、BMSGの運営するオンラインサロン「B-Town」にて1月5日20時よりチケット2次先行受付が開始される。
また、『REAL POP 2』のリリースに先駆けて、Aile The Shotaが新たなジャンルへと挑戦したリード曲｢開花宣言｣が1月28日（水）に先行配信されることが決定。本楽曲を手掛けるのは、アイナ・ジ・エンド、なとり、Ayumu Imazu、Imaseなど国内外問わず様々なアーティストを手掛けるプロデューサー・Shin Sakiura。80〜90年代に世界的に流行した”New Jack Swing”を取り入れたリスナーの心を感情のままに踊らせるREALなPOPSとなっている。
『REAL POP 2』数量限定盤
『REAL POP 2』通常盤
＜リリース情報＞
Aile The Shota
｢開花宣言 （Prod. Shin Sakiura）｣
2026年1月28日（水）デジタルリリース
https://lnk.to/ats_kaikasengen
Aile The Shota
2nd Album『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray （3DISC）
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込み） / ￥11,819（税抜き）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック（ページ数未定）
=収録内容=
-CD-
1. 開花宣言 （Prod.Shin Sakiura）
2. SAKURA （Prod. Taka Perry）
3. ShyなBaby （Prod. Sam is Ohm）
4. ENOSHIMA ORANGE BLUE （Prod. Taka Perry）
5. 向日葵花火 （Prod. ☆Taku Takahashi）
6. レイドバック （Prod. Ryo LEFTY Miyata）
7. 月見想 （Prod. 蔦谷好位置）
8. Fantasize （Prod. Alenoise）
9. りんごじゅーす （Prod. HIRORON）
10. ハナユキ （Prod. UTA, LOAR）
11. キセキセツ （Prod. Taka Perry）
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込み） / ￥3,000（税抜き）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：シリアルコード付き
＜収録内容＞
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
ご予約・その他の詳細はこちら
＜ライブ情報＞
Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”
2026年3月20日（金・祝）鹿児島 CAPARVO HALL
2026年3月21日（土）福岡 DRUM LOGOS
2026年3月28日（土）埼玉 HEAVENS ROCK熊谷 VJ-1
2026年4月4日（土）新潟 新潟LOTS
2026年4月19日（日）岡山 YEBISU YA PRO
2026年4月25日（土）石川 金沢RED SUN
2026年4月29日（水・祝）大阪 BIGCAT
2026年5月8日（金）宮城 仙台Rensa
2026年5月09日（土）北海道 札幌 PENNY LANE24
2026年5月23日（土）愛知 THE BOTTOM LINE
2026年5月28日（木）東京 Zepp DiverCity （TOKYO）
【チケット種別・料金】
スタンディング：¥5,500（税込）
2階指定席：￥6,000（税込） ※Zepp DiverCity（TOKYO）公演のみ