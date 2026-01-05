「Welcome to Toronto！」　元日本ハム戦士、岡本和真のMLB挑戦に“早速反…

トロント・ブルージェイズのベースボール・オペレーション補佐を務める加藤豪将氏が4日（日本時間5日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ポスティングシステムで同球団への入団が決まった岡本和真を、自身のSNSで歓迎した。

加藤氏は、昨年まで北海道日本ハムファイターズで現役を務め、かつてはブルージェイズでのプレー経験もある。多様な経験や優れたコミュニケーション能力を買われ、ブルージェイズのためにフィールド内外で多忙な日々を送っている。

今回の岡本加入を伝えるMLB公式インスタグラムを引用する形で「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｔｏｒｏｎｔｏ！」とメッセージを添え、自身のインスタグラムのストーリーズを更新した。

岡本は、2014年ドラフト1位で智弁学園高から読売ジャイアンツに入団。入団4年目の2018年に143試合に出場。打率.309、33本塁打、100打点をマークし、プロ野球史上最年少となる22歳で「3割・30本塁打・100打点」を達成した。

その後は6年連続30本塁打、2023年には自己最多の41本塁打で本塁打王を獲得。チームの3度のリーグ優勝に貢献し、常勝巨人の4番を長らく不動のものとした。

NPB通算11年間で1074試合に出場し、打率.277、248本塁打、717打点の成績を残した。今季は怪我の影響もあり69試合の出場だったが、打率.327、15本塁打、49打点、OPS1.014をマークし、打撃健在を示していた。

新天地となるブルージェイズはアメリカンリーグ東地区を今季94勝68敗で制し、ワールドシリーズまで進出した強豪。あと一歩で逃した世界一の奪取に向け、日本が誇る最高峰の右打者の獲得に成功した。

