マンチェスター・ユナイテッドは5日、ルベン・アモリム監督の退任を発表した。

マンチェスター・ユナイテッドはアモリム監督の下で迎えた今季、ここまでリーグ戦20試合を戦って8勝7分け5敗という戦績で6位に位置。4日に行われたプレミアリーグ第20節ではアウェイでリーズと対戦し、1－1で引き分けていた。

リーズ戦後、アモリム監督は「私はコーチではなく、監督としてこのクラブに来たとだけは言いたい。スカウト部門やスポーツダイレクターなど、それぞれの部門が仕事をしなければならない。私は18カ月間、自分の仕事を全うし、そして次のステップに進む。ただ言いたいことは、私はただのコーチではなく、このチームの監督でありたいということ。その点は明確に伝えた」と語っていた。

するとマンチェスター・ユナイテッドは5日、「ルベン・アモリム監督がマンチェスター・ユナイテッドのヘッドコーチ職を退任した」と声明を発表。「ルベン（・アモリム監督）は2024年11月に監督に就任し、昨年5月にはビルバオで開催されたヨーロッパリーグ（EL）決勝へチームを導いた。プレミアリーグで6位に位置するマンチェスター・ユナイテッドにおいて、今が変更を加える適切な時期であると判断し、クラブ上層部は苦渋の決断を下した。これにより、プレミアリーグで可能な限り上位でシーズンを終える最良のチャンスを得る」と説明し、「クラブは、ルベン（・アモリム監督）が捧げた貢献に感謝するとともに、今後の活躍を願う」と、これまでの感謝のメッセージを送った。

なお、バーンリー戦について、マンチェスター・ユナイテッドは「水曜日（現地時間7日）のバーンリー戦ではダレン・フレッチャー氏（U－18チームの監督）が指揮を執る」と、フレッチャー氏が暫定監督を務めるとも発表した。

【ハイライト動画】リーズvsマンチェスター・U