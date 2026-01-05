福山雅治、HANA、Mrs.GREEN APPLE、米津玄師、King ＆ Prince…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（1月3日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。1月3日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月3日（土）付）を発表しました。ランキング圏外から再登場！ 昨年12月31日に放送された「第76回紅白歌合戦」（以下：紅白）でも歌唱されたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」主題歌が、ラジオオンエアが好調で再びランクインしました。テレビアニメ「ダンダダン」第2期オープニングテーマが、ランキング圏外から再登場！ ソロ初出場となった紅白では、「ダンダダン」のスペシャル映像とともに同曲をパフォーマンスしました。ランキング圏外から再登場！ 昨年12月25日に放送された「COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2025」でも8位にランクインした同曲が再びランクイン。12年ぶりの出場となった紅白では、同曲と「新宝島」を歌唱しました。先週2位から5ランクダウン↓ 2025年12月8日に配信リリースされた同曲が3週連続でランクイン。4年連続4度目の出場となった紅白では「夢中」を歌唱しました。先週8位から2ランクアップ↑ 2025年12月24日にリリースされたアルバム『STARRING』のリード曲が2週連続でランクイン。3年ぶり6回目、2人体制になってからは初出場となった紅白では「What We Got ～奇跡はきみと～」を披露しました。ランキング圏外から再登場！ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が再びランクイン。2年連続3回目の出場となった紅白では同曲を世界初パフォーマンス！ 7人組ガールズグループ・HANAがバックダンサーとしてコラボしたことも話題になりました。ランキング圏外から再登場！ 紅白では白組のトリとして登場し、同曲を披露。また「第67回輝く！日本レコード大賞」ではMrs.GREEN APPLEの「ダーリン」が大賞を獲得し、バンド史上初となる3年連続の受賞となりました。初登場！ 昨年12月27日に配信リリースされ、NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろされた新曲。3年ぶり2回目の出場となった紅白では、同曲と「水平線」をメドレーで歌唱しました。「COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2025」では1位を獲得した同曲が再びランクイン！「第67回輝く！日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞したHANA。初出場となった紅白では同曲を披露しました。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 現在公開中の「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の主題歌。紅白では、特別企画として披露されたパフォーマンスも話題になりました。――番組ではほかにも、ゲストパートに3人組バンド・Laura day romance（ローラデイロマンス）が登場。2025年12月24日にリリースした二部作の後編となるアルバム『合歓る - bridges』のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ