『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）』の1月6日19時配信回のゲストとして、ニューヨーク出身のライター・KZilla（ケジラ）氏が出演することが決まった。

MLBトークライブはMLBの実況として活躍するDJケチャップがMCを務め、ゲストとともにトークを繰り広げる配信番組。2025年はNPB（日本プロ野球）で62試合、MLBで107試合の計169試合を実況した人気実況者とゲストが、気になる話題を深堀していく。

KZilla氏は、ニューヨーク・ヤンキースの2009年のワールドシリーズ優勝をきっかけにファンになる。現地在住経験や語学力を活かし、日本人選手やヤンキースに関連する記事を執筆。ファン目線でのコラム執筆で人気を博している。

MLB専門雑誌『Slugger』などにも寄稿しており、『MLB Bronx Zoo by KZilla+助手』というYouTubeチャンネル（Podcast）にも出演。元MLB選手等とのトークショー「MLBを語ろう」主催、YouTubeチャンネル「MLB Bronx Zoo」運営等を手掛ける。

KZilla氏が出演するのは、1月6日19時配信回。当日は移籍が決まった日本人選手の話題や、気になるヤンキースの動向と展望など、余すところなく語り合う予定となっている。

初回配信は、昨年12月29日に配信され、大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。YouTubeやSpotifyなどで配信されている。

