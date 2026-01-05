今日の運勢は？ ★2026年1月6日（火）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月6日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月6日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？過去に手放した出来事が、今のあなたに新しい気づきを運んでくるかもしれません。無理に前へ進もうとせず、心の声に静かに耳を澄ませることで、もう一度大切にしたい本音が見えてきそうです。立ち止まる選択が、あなたの新しい未来につながっていくでしょう。冷静に物事を見つめた時に感じる違和感はあなたの内側からの大切なサインかもしれません。答えを急がず、自分の感覚を信じて過ごすことで、自然と理解が深まっていきそうです。外の声よりも内なる声を尊重することで、安心する選択を導く事が出来そうです。一度、立ち止まって方向性を見直す好機かもしれません。無理に頑張ることを意識するよりも自然でいる方が流れが戻ってきそうです。焦らず方向を微調整することで、あなたらしいペースと自信が生まれて来そうです。あなたの周りの人達がそっとあなたに寄り添ってくれそうです。自分の気持ちを否定せず受け止めることで、周囲との関係にも穏やかな調和が生まれていくでしょう。無理に強くならなくても、安定した心が信頼や安心感を広げてくれるでしょう。満たされていないように感じる瞬間は、本当の望みに気づくための合図かもしれません。自分が何を大切にしたいのかを見つめ直すことで、進む方向がハッキリとしていきそうです。小さな喜びを丁寧に受け取る姿勢を大切にしてみてください。力を入れすぎていた部分をそっと緩めることで、本来の優しい気持ちが戻ってきそうです。今のあなたが感じている感覚を素直に表現してみてください。自分を責めず受け入れる姿勢が、自然と状況を穏やかな方向へ導いてくれるでしょう。思うように評価されないと感じるときでも、あなたが積み重ねてきた歩みは確かに意味を持っているでしょう。自分の感覚を信じて進むことで、自信が生まれて来そうです。目立たない努力ほど後から実を結ぶでしょう。自分の内側を静かに見つめ直す時間が大切かもしれません。感情を抑え込まず、そのまま認めてあげることで、少しずつ心がほどけていきそうです。優しさを外へ向ける前に自分へ注ぐことで、自然と新しい温かさが戻ってくる流れを感じられるでしょう。終わりを受け入れきれない気持ちや、変化へのためらいが表に出やすいときかもしれません。無理に決断しようとせず、今の感情に寄り添うことで、少しずつ心の準備が整っていきそうです。止まっているように見える流れでも静かに流れているようです。豊かさや愛情を受け取る感覚が、自然と育って来ているようです。与えることも受け取ることも自然な循環の一部として捉えることで上手く流れに乗れそうです。自分を大切にする選択が、穏やかな喜びや心地よいつながりを引き寄せていくでしょう。複数のことを同時に抱えて揺れやすいときです。完璧に整えなくても、その場その場で調整する柔らかさが今の流れには合っていそうです。きちんと冷静に選び直す余地を残すことで、無理のない形で心と現実が噛み合っていくでしょう。失ったものに意識が向きやすいときでも、そばに残っている温かさに目を向けてみてください。今を受け止めることで、少しずつ視線が前へと移り、あなたに支えとなるご縁や安心感が自然と流れ込んでくるでしょう。これまで積み重ねてきた選択や行動が、少し先の可能性として広がり始めているようです。すぐに結果を求めなくても、未来を思い描くことで心の向きが自然と整っていきそうです。今のあなたに合った展開や出会いが近づいてくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。