千葉ロッテ、2026年は“変革の年”に　マリン改修とチーム力底上げへ、球団…

千葉ロッテマリーンズの高坂社長は仕事始めとなった5日、2026年の年頭挨拶でチームの現状と未来への方針を明かした。

[sp_ad]

昨季はリーグ最下位に沈んだが、チーム部門への投資はコロナ禍前の2倍近くに増加。高坂社長は「結果は悔しいが、過去最下位の時とは意味合いが違う」と語り、失敗を次への糧とする決意を示した。

特に注目されるのは、マリンスタジアムの改修計画だ。2034年頃の開業を予定する新スタジアムは、屋内型での整備を視野に入れ、より快適で機能的な観戦環境の実現を目指すという。来場者数の増加に伴う運用面の改善も急務であり、ファンがより安心・快適に試合を楽しめるよう、球団は迅速な対応を進めていく方針だ。

さらに、高坂社長はファーム施設の2030年君津市への移転についても言及。「地域と連携し、千葉ロッテマリーンズの未来を見据えた準備を進めていく」と、球団と地域の発展に向けた取り組みを強調した。

一方、チーム面ではサブロー監督のもと、リーグ優勝を目指す戦いに集中。高坂社長は「まずはリーグ優勝、そしてマリンで胴上げを」と意欲を示し、ファンやスポンサーとの一体感を大切にした姿勢を示した。

昨年は最下位ながらも来場者が増加したことに触れ、「さらに多くのファンに来場いただけるよう、挑戦と改善を続ける」と高坂社長。

2026年はチーム力の底上げとスタジアム改修、地域との連携という三つの柱を軸に、新たな1年を切り拓く年となりそうだ。

【関連記事】

【了】