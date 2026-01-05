FC東京は5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム編成とともに背番号を発表した。

昨シーズンは一時残留争いに巻き込まれたものの、最終的には13勝11分14敗の11位でリーグ戦を終えたFC東京。飛躍を期す松橋力蔵監督体制2年目に向けて、今オフには徳島ヴォルティスからGK田中颯、セルティックからDF稲村隼翔、アルビレックス新潟からDF橋本健人、京都サンガF.C.から山田楓喜を獲得。さらにはFWマルセロ・ヒアンとFW長倉幹樹は期限付き移籍から完全移籍への移行が発表された。

新加入組は田中が「1」、稲村が「17」、橋本が「42」、山田が「71」を背負うことに。ヒアンは昨シーズンの「19」から「9」へ番号変更となった。また、ファジアーノ岡山での武者修行から復帰した佐藤龍之介は以前背負っていた「23」に決定している。

背番号一覧は以下の通り。

1 田中颯

2 室屋成

3 森重真人

4 木本恭生

5 長友佑都

6 バングーナガンデ佳史扶

8 高宇洋

9 マルセロ・ヒアン

10 東慶悟

11 小柏剛

15 大森理生

16 佐藤恵允

17 稲村隼翔

18 橋本拳人

21 菅原悠太

22 遠藤渓太

23 佐藤龍之介

24 アレクサンダー・ショルツ

26 長倉幹樹

27 常盤亨太

28 野澤零温

31 小林将天

32 土肥幹太

33 俵積田晃太

37 小泉慶

38 田中希和

39 仲川輝人

42 橋本健人

44 鈴木楓

48 荒井悠汰

50 東廉太

55 尾谷ディヴァインチネドゥ

58 後藤亘

71 山田楓喜

77 北原槙

81 キム・スンギュ

88 山口太陽