早くも“歓迎ムード”！アストロズ入りの今井達也、NFL会場で「H」ポーズ

MLBは4日（日本時間5日）、公式Xを更新。ヒューストン・アストロズへの入団が決まった今井達也投手が、同じくヒューストンに本拠地を置くナショナル・フットボール・リーグ（NFL）・テキサンズの試合を観戦し、観客の声援に応える様子をポストした。



今井はヒューストン・テキサンズの本拠NRGスタジアムを訪れ、代理人を務めるスコット・ボラス氏、アストロズのジム・クレイン・オーナーらと、インディアナポリス・コルツとの試合を観戦した。



試合の合間に、今井の姿がスタジアムのスクリーンに映し出されると、立ち上がって人差し指と小指を立てる「H（ヒューストン）」ポーズを披露。集まった観客から大歓声が巻き起こる様子が、MLB公式Xで紹介された。



5日（同6日）に、ダイキン・パークで入団会見が行われる予定となっている今井に対し、地元ファンの注目の高さを窺わせる模様が紹介された。











New Astros pitcher Tatsuya Imai was throwing up the H at today's Houston Texans game 🤘

— MLB (@MLB)