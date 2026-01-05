大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、MLBでもトップクラスの資金力を活かし巨大戦力を築いてきた。他球団との格差を是正する策が必要とする意見も根強いが、2025年シーズンまでドジャース一筋でプレーしたクレイトン・カーショー氏は不満を抱いているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ファングラフスによれば、ドジャースの2026年の推定年俸総額はリーグトップの3億5300万ドルで、2位のニューヨーク・メッツより約6000万ドルも多い。ドジャースはすでに球界の『支出論争』の中心にいるが、MLBがほぼ避けられないとされる今季終了後のロックアウトに近づくにつれて、その現実はさらに際立っていくだろう」と言及。

続けて、「映画俳優・監督のロブ・ロウ氏のポッドキャストで、カーショー氏は球界の『支出論争』について自身の考えを語った」としつつ、「この手の話に関して、一部オーナーたちの主張がよく理解できない。確かに、望むほどの利益は出ないかもしれない。でも長期的には株みたいなもので、価値はずっと上がり続けるんだ。（今のドジャースは）昔の3倍の価値になっている。オーナーたちが細かい節約に走る理由が、僕には本当に分からないんだ」というカーショー氏の見解を伝えている。

カーショー氏は資金力が上位の球団を抑えつけるのではなく、下位球団を底上げする方が格差是正には重要だと考えているようだ。

