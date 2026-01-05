バイエルンに所属するU－21ドイツ代表MFレナート・カールが、自身にとっての夢のクラブを明かした。4日、ドイツメディア『スカイ・スポーツ』がコメントを伝えている。

現在17歳のカールは、昨年6月クラブワールドカップでトップチームデビューを果たし、今季は公式戦21試合に出場して6ゴール2アシストを記録。チャンピオンズリーグでは4試合に出場して3ゴールを挙げており、将来が期待されている選手だ。

そのカールはファンクラブに訪問した際、バイエルン以外に夢のクラブあるのかという質問に「バイエルンはとても大きなクラブで、ここでプレーするのは夢だ」とした上で、「でも、いつかは必ずレアル・マドリードでプレーしたい。あそこは僕にとって夢のクラブだ。でも、これはここだけの内緒にしておいてほしい」とコメント。「もちろん、バイエルンは特別なクラブだし、ここでプレーするのは本当に楽しいよ」と、バイエルンでの充実ぶりを強調した。なお、カールとバイエルンの契約は2028年6月までとなっている。

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏は、自身の公式YouTubeでカールの発言に言及し、「私の考えでは」と前置きしつつ、「カールの周囲の人たちが言っているように、彼は若く、17歳の少年だ。自分の気持ちを率直に話した。だが、彼はバイエルンにいるのが大好きで、とても誇りに思っており、バイエルンのために戦いたいと思っている」と述べ、「だが、それは『すぐにバイエルンを去る』という意味ではない。レアル・マドリード移籍は彼の夢であり、いつかは叶えたいと望んでいる。だが、彼は現在も将来もバイエルンにいるということは理解している。そこに疑いの余地はない」と、近いうちにレアル・マドリードへ移籍することはないと語った。

そしてロマーノ氏は、一部で議論の的ともなっているこの発言について、「レナート・カールの幸運を祈ろう。私たちはみな、彼を守るべきだ。この種の選手は非常に真面目で、非常に優秀で、とても才能がある。彼の歩みを見守ろう。彼は間違いなく世界最高の選手の1人になるだろうし、すでにバイエルンで輝きを放っている」とも付け加えた。

【動画】バイエルンの“新星”カール! 今季のプレー集!