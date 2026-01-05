サンフレッチェ広島は5日、7選手と2025明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。

契約更新が発表されたのはGKヒル袈依廉、DF山﨑大地、DFキム・ジュソン、MF新井直人、MF東俊希、MFトルガイ・アルスラン、FWジャーメイン良の7選手。昨年2月に早稲田大学から加入したヒル袈依廉は未だ公式戦の出場はなく、山崎は昨シーズンの公式戦11試合に出場。キム・ジュソンは昨年夏にFCソウルから加入し、ここまで公式戦通算12試合出場1ゴール1アシストという成績を残している。

東は昨シーズンの公式戦46試合で4ゴール1アシスト、新井は公式戦35試合で4ゴール3アシストという成績を残し、ウイングバック（WB）の主軸として活躍。アルスランは負傷の影響で公式戦14試合出場3ゴールという成績に留まった。ジャーメインはここまで出場した公式戦53試合で9ゴール5アシストをマーク。日本代表に初招集されるなど飛躍の一年を過ごした。

4年間に渡って指揮を執り2度のJリーグYBCルヴァンカップ制覇に導いたミヒャエル・スキッベ監督（現：ヴィッセル神戸）が退任し、38歳のバルトシュ・ガウル監督のもとで新たなスタートを切ることとなった広島。今回発表された7選手以外にも、GK大迫敬介やDF佐々木翔、MF川辺駿ら主力選手と続々と契約を更新している。