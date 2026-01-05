名古屋グランパスは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制とともに選手の背番号を発表した。
4シーズンに渡って指揮を執った長谷川健太前監督が退任し、かつてサンフレッチェ広島や北海道コンサドーレ札幌を率いたミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもとで再出発することとなった名古屋。鹿島アントラーズと熾烈な優勝争いを繰り広げた柏レイソルで主力として活躍していた小屋松知哉が10年ぶりに復帰したほか、2025明治安田J2リーグで17ゴールを挙げたマルクス・ヴィニシウス、同リーグでベストイレブンに選出された高嶺朋樹を即戦力として補強した。
新加入の3選手は小屋松が「58」、ヴィニシウスが「25」、高嶺が「31」をそれぞれ背負うことに。ユースから昇格した萩裕陽は「36番」、前橋育英高校から加入した久保遥夢は「37番」に決定した。ハ・チャンレとアヴェレーテ・イーブスについては期限付き移籍期間満了に伴い、現在他クラブへの移籍を前提とした交渉中と発表されている。
以下は背番号一覧。
▼GK
16 武田洋平
1 シュミット・ダニエル
35 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾
36 萩裕陽
▼DF
2 野上結貴
6 河面旺成
55 徳元悠平
4 宮大樹
70 原輝綺
3 佐藤瑶大
20 三國ケネディエブス
13 藤井陽也
44 森壮一朗
37 久保遥夢
▼MF
15 稲垣祥
7 和泉竜司
66 山中亮輔
58 小屋松知哉
27 中山克広
41 小野雅史
14 森島司
8 椎橋慧也
31 高嶺朋樹
9 浅野雄也
17 内田宅哉
33 菊地泰智
29 吉田温紀
19 甲田英將
32 鈴木陽人
▼FW
18 永井謙佑
11 山岸祐也
10 マテウス・カストロ
25 マルクス・ヴィニシウス
22 木村勇大
28 榊原杏太
30 杉浦駿吾