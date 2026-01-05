柏レイソルは5日、2026年のトップチーム体制とともに選手の背番号を発表した。

昨シーズンは就任初年度のリカルド・ロドリゲス監督のもと、鹿島アントラーズと最終節にまで及ぶ熾烈な優勝争いを繰り広げた柏。さらなる飛躍を目指す明治安田J1百年構想リーグおよび2026－27シーズンに向けて、浦和レッズから大久保智明、ヴィッセル神戸から汰木康也、川崎フロンターレは山内日向汰を獲得したほか、東洋大学から山之内佑成、慶應義塾大学から角田惠風、明治大学から島野怜が加入した。

新加入選手は大久保が「14」、汰木が「16」、山内が「87」を背負うことに。大卒組は山之内が「32」、角田が「37」、島野が「38」に決定した。背番号一覧は以下の通り。

1 猿田遥己

2 三丸拡

4 古賀太陽

6 山田雄士

8 小泉佳穂

9 細谷真大

11 渡井理己

13 犬飼智也

14 大久保智明

15 小見洋太

16 汰木康也

17 手塚康平

18 垣田裕暉

19 仲間隼斗

20 瀬川祐輔

21 小西雄大

22 野田裕喜

23 長南開史

24 久保藤次郎

25 小島亨介

26 杉岡大暉

27 熊坂光希

28 戸嶋祥郎

29 永井堅梧

31 成瀬竣平

32 山之内佑成

34 土屋巧

36 古澤ナベル慈宇

37 角田惠風

38 島野怜

39 中川敦瑛

40 原川力

41 坂田大樹

42 原田亘

46 松本健太

87 山内日向汰

88 馬場晴也