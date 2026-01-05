埼玉西武ライオンズは5日、2026年シーズンのチームスローガンが「打破」に決定したことを発表した。

西武は2025年シーズン、63勝77敗3分、勝率.450でリーグ5位に終わった。とりわけ課題は打撃面で、チーム打率.232、総得点410はともにリーグ最下位。昨年11月の秋季キャンプでは、野手陣に打力向上のためのフィジカル強化を課した。

既存選手のレベルアップに加え、今オフは課題克服を期しての積極的な補強を展開。横浜DeNAベイスターズから桑原将志外野手、北海道日本ハムファイターズからは石井一成内野手を獲得した。

西口文也監督は就任1年目の昨季、「守り勝つ野球」をテーマに掲げてチームを指揮。内野では、4番で21本塁打を記録したタイラー・ネビンが、外野ではプロ8年目の西川愛也が中堅に定着し、ともにゴールデングラブ賞を初受賞。堅守の基盤を築いた。

更なる上位進出と優勝を目指し、2026年は新スローガンを胸に、攻守でレベルアップした姿がグラウンド上で披露されることを期待したい。

●西口監督のコメントは、下記の通り。

「2026シーズンのチームスローガン「打破」には、昨年まで守り勝つ野球を続けてきた中で、一人ひとりが個々の能力を高め、自分の限界を打ち破ってほしいという想いを込めました。特に野手には、打撃力の向上に努め、守り勝つ野球を継続しつつも、打撃で打ち勝てる試合をひとつでも多く繰り広げてほしいです。このチームスローガンを掲げ、選手とともに春季キャンプ、そして新シーズンへ向けて取り組んでいきたいと思います」

