西武は5日、チームスローガンが『打破』に決まったと発表した。

今シーズンのスローガン「打破」には、西口文也監督の「守り勝つ野球を続けてきたなかで、打撃力の向上が不可欠である」という強い意識から、野手陣に奮起を促す目的と、選手やスタッフ一人ひとりが現状を打破し、殻を打ち破ってほしいという想いを込められている。

また、本日11時から、オフィシャルECサイトの「ライオンズストア オンライン」にて、2026スローガングッズの受注販売を開始いたします。Tシャツなどの定番アイテムはもちろん、パーカーやブランケットなど、シーズン開幕の肌寒い時期にもおすすめの暖かいグッズも取り揃えている。

▼ 西口文也監督

「2026シーズンのチームスローガン「打破」には、昨年まで守り勝つ野球を続けてきた中で、一人ひとりが個々の能力をより一層高め、自分の限界を打ち破ってほしいという想いを込めました。特に野手には、打撃力の向上に努め、守り勝つ野球を継続しつつも、打撃で打ち勝てる試合をひとつでも多く繰り広げてほしいです。このチームスローガンを掲げ、選手とともに春季キャンプ、そして新シーズンへ向けて取り組んでいきたいと思います」

▼ 西武の直近10年のチームスローガン

2026年『打破』

2025年『ALL ONE』

2024年『やる獅かない』

2023年『走魂（そうこん）』

2022年『Change UP！』

2021年：『BREAK IT（ブレイク・イット）』

2020年：『Leolution（レオリューション）』

2019年：『CATCH the GLORY 新時代、熱狂しろ！』

2018年：『CATCH the FLAG 2018 栄光をつかみ獲れ！』

2017年：『CATCH the ALL つかみ獲れ！』⇒『CATCH the ALL 栄光をつかみ獲れ！』

※2017年はシーズン終盤にスローガンを変更