NPB屈指の長打者・岡本和真、ブルージェイズ入り決定！カナダで始まる新た…

MLBのトロント・ブルージェイズは4日（日本時間5日）、岡本和真選手と4年総額6000万ドル（約93億円）で契約合意したと発表した。



岡本選手は2014年のドラフト1位で智弁学園高から読売ジャイアンツに入団。在籍11シーズンで通算248本塁打を記録し、2018年〜2023年の6年連続30本塁打以上と長打力を見せた。



2023年には自己最多の41本塁打をマークし、第5回大会WBCでも本塁打を放つなど、日本球界屈指の強打者として活躍した。



通算では本塁打王3回、打点王2回、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞3回を獲得。攻守両面でチームに貢献し続けた実績は日本球界でも屈指のものだ。



昨季はケガの影響で69試合の出場にとどまったものの、打率.327、15本塁打、49打点と高い打撃成績を残し、存在感を示した。



ブルージェイズにはスター選手のブラディミール・ゲレーロJr.が一塁手として主軸にいるため、岡本選手は主に三塁での出場が予想されている一方、チームの起用法によっては打線の中軸としての活躍も期待されている。



昨季はワールドシリーズでロサンゼルス・ドジャースに3勝4敗で敗れたブルージェイズだが、大型補強で悲願のワールドチャンピオン奪取に挑むことになる。











【動画】岡本和真、ブルージェイズへようこそ！

MLBの公式Xより











🇯🇵 ブルージェイズへようこそ 🇨🇦😃

— Toronto Blue Jays (@BlueJays)【関連記事】【了】