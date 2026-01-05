西武に舞い込んだ朗報　”エース格右腕”が残留決断　球団本部長「メジャー…

埼玉西武ライオンズは4日、今オフにポスティングシステムを利用しての海外移籍を目指していた髙橋光成投手と、契約合意に至ったと発表した。

[sp_ad]

髙橋は、2014年ドラフト1位で前橋育英高から入団。2021年と2022年に、2年続けてリーグ最多となる26試合に先発するなどエースとして活躍。2022年はいずれもキャリアハイとなる12勝8敗、防御率2.20と素晴らしい成績を残した。

2024年はチームが最下位に低迷するなかで、髙橋も15試合登板で0勝11敗、防御率3.87と大苦戦。迎えた2025年、4月29日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で597日ぶりの白星を飾ると、24試合登板で8勝9敗、防御率3.04と復調の兆しを見せた。

広池浩司球団本部長は、髙橋との契約合意にあたり「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います。髙橋光成投手は、チームにとって非常に大きな戦力です。本人も強い覚悟を持ってシーズンに臨むと思いますので、キャリアハイの成績を残し、チームの勝利に大きく貢献してくれることを期待しています」と、同投手への大きな期待を口にした。

西武は今オフ、昨季リーグ7位タイの10勝を挙げ、同4位の防御率1.92を記録したエース・今井達也がポスティングシステムでヒューストン・アストロズと契約合意。投手陣の核が抜ける中、もうひとりの主戦投手の残留は、上位進出を狙うチームにとって重要な戦力となるだろう。

【関連記事】

【了】