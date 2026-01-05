NPB屈指の奪三振王・今井達也、アストロズでの背番号は「45」に決定　サイ…

メジャーリーグ 最新情報

埼玉西武ライオンズは日本時間3日、ポスティングシステムを利用しメジャーリーグベースボール（MLB）への移籍を目指していた今井達也投手が、ヒューストン・アストロズと契約合意に至ったことを発表。

背番号は2023年にニューヨーク・ヤンキースでサイ・ヤング賞に輝いたメジャー屈指の先発右腕、ゲリット・コールも着用していた「45」に決定した。

今井投手は2016年のドラフト1位で作新学院高から埼玉西武ライオンズに入団。在籍8年間で通算159試合に登板し、58勝45敗、防御率3.15を記録した。

特に2023年から2025年の3年間は連続で2桁勝利を達成。2024年には187奪三振をマークし、最多奪三振のタイトルを獲得した。

今季は24試合に登板し、10勝5敗、防御率1.92、178奪三振と圧巻の投球を披露。NPB屈指の奪三振王として、MLBでの活躍にも大きな期待がかかる。

入団会見は5日（日本時間6日）に本拠地ダイキン・パークで行われる予定で、どのようなスピーチが飛び出すのか注目される。

ポストシーズン常連のアストロズに加入した今井投手が、MLBのマウンドでどんな投球を見せてくれるか期待が高まる。

