ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、様々なトレードによる補強の噂があがっている。その中でも新たに獲得候補として浮上したのが、ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のギャレット・ケルマン記者が言及した。

ペラルタは2026年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる見込みだ。長期契約で引き留めるか、それとも価値が最も高い今のうちにトレードへ踏み切るか、ブルワーズにとって大きな決断を迫られる存在となっている。

29歳のペラルタは2025年シーズン、ナ・リーグ最多の17勝を挙げ、防御率2.70、176回2/3を投げて奪三振204、WHIP1.08という圧巻の成績を残した。さらに、残り2年の契約総額は1600万ドル（約25億円）であり、トレードで獲得できるなら破格の条件だ。

そこでドジャースには、有望株のザイア・ホープ外野手とジャクソン・フェリス投手を放出する構想が描かれている。もしペラルタを獲得できれば、大谷翔平選手らと豪華な先発ローテーションを組むことになるだろう。

注目が集まるペラルタの動向についてケルマン氏は「ドジャースが彼を獲得できれば、先発ローテーションを即座に最高峰レベルに引き上げ、今後数年にわたる優勝争いを確約することになるだろう」と言及した。

