ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の初回ライブ配信が29日に行われた。

大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。番組では、22日にシカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだことを発表した村上宗隆内野手について話題が及んだ。

契約期間は2年という短期間になり、村上は2027シーズン終了後に年俸調停を経ずにフリーエージェントとなる資格を得る。

東京ヤクルトスワローズでは8年間で246本塁打を記録し、2022年には打率.318、56本塁打、134打点の成績で、史上最年少で3冠王となっている。

日本を代表するスラッガーで、25歳という若さにもかかわらず2年という短期契約にまとまった。

DJケチャップ氏は「ちょっと評価が低かったのかな、という気がしなくもない」と尋ねると、福島氏は「まったく意外な契約内容でした」と率直な感想を述べた。

また、「正直ちょっと厳しい意見になっちゃうかもしれないですけど、ちょっと評価されていなかったと見てもいいんですか？」とDJケチャップ氏は問うと、福島氏はこう答えた。

「バッティングで速いボールに結果が出ていないということ、空振り三振が多いということ、あとは守備面ですね」

村上は一塁での起用が有力視されている。福島氏は「日本人メジャーリーガーで一塁のレギュラーは誰もいない」と過去を振り返る。

さらに、「勝てるチームではファーストのポジションは打つだけじゃなく、守備も重要視するんです」と見解を出す。3年連続100敗以上を喫し、再建途中にあるホワイトソックスで、村上はどのような結果を残すのか。番組では、村上について2人がさらに語り合っている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

