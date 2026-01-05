今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）～1月11日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）～1月11日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は気分が変わりやすく、起きた出来事に対して敏感に反応してしまいそう。何か決断するようなタイミングがあれば、少し先延ばしにしたほうが良いかもしれません。ストレスを感じているときは、本音で話せる相手との時間を大切にしましょう。恋愛面は、気になる相手からお誘いを受けるなどのうれしい出来事があり、それが励みになるようです。家族や親友におすすめされたものを試してみると◎ ちょっとこだわりを捨てて、視野を広げるようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。