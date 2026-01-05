大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手を獲得した。これにより、タナー・スコット投手は別ポジションに回ることが濃厚とみられているが、これが2026年シーズンに好影響を与えるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スコットはクローザーを任された2025年シーズン、61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と苦戦。ポストシーズンでは1試合も登板がなかった。

同メディアはディアスを獲得したことは、スコットにとっても気持ちの面でプラスになるかもしれない。クローザーの第一候補として重責を背負う必要がなくなるからだ。さらに重要なのは、スコットが近年大きな成功を収めてきたセットアッパーの役割に、理論上では戻れるという点だ。サンディエゴ・パドレスでは、その役割で非常に力強い働きを見せていた」と指摘。

続けて、「ディアスがいるだけで、スコットはよりプレッシャーの少ない状況で投げられるはずだ。それが複数年契約で獲得される前、ドジャースが2024年に見たような内容に近いシーズンにつながる可能性もある」と記している。

