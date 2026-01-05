ラ・リーガ第18節が4日に行われ、レアル・マドリードとベティスが対戦した。

ここまで18試合を消化（※1試合多く消化済み）したリーグ戦で13勝3分2敗を記録し、勝ち点「42」の2位につけるレアル・マドリード。前日に今節を終えた首位バルセロナが勝利したため、“宿敵”との勝ち点差は暫定的に「7」まで広がった。迎えたベティスとの一戦では、キリアン・エンバペが負傷により欠場。ゴンサロ・ガルシアが最前線に配置された。

試合は立ち上がりからレアル・マドリードが主導権を握り、20分に幸先よくスコアを動かす。敵陣左サイドでフリーキックを獲得し、キッカーを務めたロドリゴが右足でクロスを供給。ファーで待つゴンサロが頭で合わせ、先制点を挙げた。後半開始直後の50分には、フェデリコ・バルベルデが右サイドから浮き球のミドルパスを配球。ボックス手前のゴンサロが胸トラップで収め、豪快なボレーシュートで追加点を決める。

さらに56分、右サイドでのコーナーキックからラウール・アセンシオがヘディングで3点目をマーク。66分にはベティスに1点を返されるが、82分に再びゴンサロが結果を残す。ポゼッションで相手を押し込みつつ、アントニオ・リュディガーのロブパスにアルダ・ギュレルが反応。ポケットからグラウンダーで折り返すと、ニアに飛び込んだゴンサロがワンタッチで流し込む。ゴンサロはハットトリック達成となった。

その後、後半アディショナルタイムにはフラン・ガルシアが5点目を奪取。レアル・マドリードが5－1の大勝でベティスを下した。次節、レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ（CL）を挟み、17日にホームでレバンテと対戦。ベティスは10日にアウェイでオビエドと対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 5－1 ベティス

【得点者】

1－0 20分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）

2－0 50分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）

3－0 56分 ラウール・アセンシオ（レアル・マドリード）

3－1 66分 クチョ・エルナンデス（ベティス）

4－1 82分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）

5－1 90＋3分 フラン・ガルシア（レアル・マドリード）



【動画】レアルvsベティスのハイライト！