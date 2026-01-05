プレミアリーグ第20節が4日に行われ、トッテナム・ホットスパーとサンダーランドが対戦した。

ここまで19試合を消化したリーグ戦で7勝5分7敗を記録し、勝ち点「26」の12位につけるトッテナム・ホットスパー。今季よりチームを率いるトーマス・フランク監督の下で好スタートを切った同クラブだったが、直近のプレミアリーグでは10試合で2勝にとどまるなど足踏みが続いている。対するは、昇格1年目ながら現在7位につけるサンダーランド。こちらは4試合ぶりの勝利を敵地で狙う一戦となる。

試合は30分にトッテナム・ホットスパーがスコアを動かす。左サイドでコーナーキックを獲得し、キッカーを務めたマティス・テルが左足でクロスを供給。インスイングのボールが大外に飛ぶと、フリーで待ち受けるクリスティアン・ロメロが胸トラップからゴール前に折り返す。ミッキー・ファン・デ・フェンのシュートをベン・デイヴィスが軌道を変え、ホームチームが先制した。

以降もトッテナム・ホットスパーが主導権を握り、43分に決定機を作り出す。自陣中央でウィルソン・オドベールがボールを奪い、右サイドに流れたランダル・コロ・ムアニにスルーパスを送る。ボックス右角から柔らかいクロスを入れると、ゴール前で待つリチャーリソンがオーバーヘッドを披露。だが、シュートは枠の右に外れてしまう。

立ち上がりにモハメド・クドゥスが負傷交代を余儀なくされたトッテナム・ホットスパーだが、前半はサンダーランドを圧倒して終了。シュート数でも8対2と大きく相手を上回り、ゲームはハーフタイムに突入する。

そんななか、80分にサンダーランドがゲームを振り出しに戻す。オマル・アルデレーテの縦パスから攻撃のスイッチが入り、テンポよく繋いで敵陣内に侵入。ノルディ・ムキエレがボックス内にボールを差し込むと、ブライアン・ブロビーがエンゾ・ル・フェーとのワンツーでマーカーを突破する。最後は左足で豪快にネットを揺らし、アウェイチームが追いついた。

結局、そのまあ試合は1－1で終了。互いに1ポイントずつを分け合った。次節は7日に行われ、トッテナム・ホットスパーはアウェイでボーンマスと対戦。サンダーランドはアウェイでブレントフォードと対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 1－1 サンダーランド

【得点者】

1－0 30分 ベン・デイヴィス（トッテナム・ホットスパー）

1－1 80分 ブライアン・ブロビー（サンダーランド）