数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！～真面目な話、しちゃダメですか？～』(21:00～)が放送される。今回、都議会議員役で江口のりこが参戦。磯山晶プロデューサーに江口の起用理由や現場でのエピソードなどを聞いた。

『ふてほど』は、昭和のおじさん・小川市郎(阿部サダヲ)が1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を炸裂させ、コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくタイムスリップコメディ。脚本は宮藤官九郎氏。

連続ドラマのその後を描くスペシャルドラマでは、タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎が、娘・純子(河合優実)の未来を変えるため再び立ち上がり、令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。江口のりこ演じる都議会議員・平じゅん子も登場。歯に衣着せぬコメントで国民に支持されていく平は、国政に進出し、日本初の女性総理が誕生するのかしないのか、その瀬戸際で、ある事件が勃発する。

磯山氏は、江口の起用について「本当に江口さんしかいないという気持ちで、宮藤さんも最初から江口さんがいいと話していました。潔いというか、日本の今の俳優さんの中で女性の政治家をやってもらいたい人というゾーンの中で抜群に江口さんだなと。嘘がなさそう、頼りになりそう、キレ味鋭そう、だけど実は優しそうとか、そういうのを全部含めて江口さんしかいないと思いました」と語る。

江口が脚本・宮藤官九郎×演出・金子文紀×プロデューサー・磯山晶のチームに参加するのは、2021年放送の金曜ドラマ『俺の家の話』以来で2回目となるが、今回の現場で改めて江口の魅力を感じたという。

「すごく強そうに見えて、凜とされていて。でも、『あそこの表情よかったですよ』『踊りすごくキマっていましたよ』とか言うと、『本当ですか!? うれしい』と顔がほころぶのがすごくかわいくて。近寄りがたい雰囲気がありますが、実はとてもキュートな人なんだなと、『俺の家の話』のときも思いましたが、今回の方がより強い役だったので、そのギャップにやられちゃいました」

江口はミュージカルシーンで歌とダンスも披露する。

磯山氏は「江口さんはものすごくお忙しい時期にお願いしたので、スケジュールがタイトなのに、歌も踊りもあって準備が大変そうで申し訳なかったなと。あと、雨に打たれたり、体を張っていただくシーンが多くて。でも、すごく楽しんでやってくださって、終わったあとに『楽しかった』と言ってくださったのでうれしかったです」と感謝し、「阿部さんとの掛け合いがすごくテンポがいいので、本当にこんな政治家がいてくれたらいいのになと思いました」と語っていた。

(C)TBS