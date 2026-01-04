大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2025年シーズン、球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。2026年シーズンはニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来の3連覇を目指すが、両チームには似通っている点もあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアはまず、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏が、両チームには重なるものがあると語ったことを紹介した。これによると、同氏は「僕が育った頃は、ヤンキースがまさにそうだった。最強のチームでずっと優勝していた。それは野球にとって良いことだと思う」などとコメントしたという。

続けて、「トロント・ブルージェイズがWS第7戦で好調なスタートを切ったにもかかわらず、ドジャースは往年のヤンキースのように力強く巻き返した。ボー・ビシェット内野手が大谷から放った3ランは、ほとんどのチームには致命傷になったはずだ。しかし、彼らは9回に同点に追いつき、延長戦でついに勝利を収めた」としつつ、「かつてのヤンキースや今のドジャースのような偉大なチームの特徴はそこにある。ロースター全員が一流の力を発揮していた。カーショーの比較は、いくつかの点でまさに的を射ていた」と記している。

戦力はもちろん、メンタル面でも当時のヤンキースに似通っているとされたドジャースだが、3連覇達成で肩を並べることはできるのだろうか。

