大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ3連覇に向けて戦力補強を模索し続けている。そこで浮上したのが、キム・ヘソン内野手らを放出し、ニューヨーク・ヤンキースのジャズ・チザム内野手を獲得する案だ。米メディア『TWSN』のスティーブ・ブラッドショー記者が言及した。

ドジャースがチザムを獲得するためにはヘソンの他に、ザイア・ホープ外野手とジャクソン・フェリス投手も加えてヤンキースに提示する必要があるとみられている。

チザムは27歳で本塁打31、盗塁31を記録したばかりの超一流選手だ。こうした選手が市場に出ることは稀であり、巨額の対価が必要なのは間違いない。

ヘソンは26歳でKBOでは実績十分だが、MLBではまだ不確実性が残る。ホープとフェリスは有望株だが、大谷翔平選手ら厚い層を誇るドジャースは若手を放出できる余裕がある。

急浮上したチザムのトレードについてブラッドショー氏は「ドジャースは長期的な犠牲はあるが、他の先発選手を失うことはない。大幅な戦力強化になる。ドジャースはすでに圧倒的な強さを見せているが、もし彼を獲得できれば、対抗馬となる球団はほとんど見当たらないだろう」と言及した。

