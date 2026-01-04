まさかの”不良債権”…巨人、期待外れのFA戦士（1）わずか2年で”戦力外通告”

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

プロ野球選手にとって、フリーエージェント（FA）権の取得は1つの勲章といえるだろう。移籍市場で活発な動きを見せる球団が、読売ジャイアンツだ。しかし、過去を振り返ると、補強失敗となった事例も多くある。ここでは、巨人入りも期待外れの成績に終わったFA戦士を紹介する。

井納翔一

争奪戦の末に読売ジャイアンツ入団を決めた井納翔一。しかし、ジャイアンツでは目立った成績は残せず。わずか2年で戦力外となった。

NTT東日本から2012年ドラフト3位で横浜DeNAベイスターズに入団した井納。プロ1年目から5勝を挙げると、翌2014年には11勝をマーク。

2016年シーズンには開幕投手を務めるなど、主に先発ローテーションの一角として活躍し、在籍8年間で計50勝を記録。2020年オフに国内FA権を行使し、複数球団が獲得に乗り出した中、ジャイアンツと2年契約を締結した。

移籍1年目から開幕ローテーション入りを果たすも、不安定な投球が続いて中継ぎに配置転換。その後も結果を残せず、自己ワーストの5試合登板、防御率14.40に終わる不本意なシーズンとなった。

契約最終年となる2022年は、開幕2軍スタート。チームが新型コロナウイルスの集団感染に苦しんだ8月にリリーフとして一軍昇格を果たし、移籍後初勝利も記録したが、シーズンの大半はファーム生活に。オフには戦力外通告を受け、現役引退を決断した。

